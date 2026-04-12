Diretta gol Serie A LIVE | Genoa Sassuolo 1-1 Kone risponde a Malinovskyi!

Nella 32esima giornata di Serie A, si sono disputati i match Genoa-Sassuolo e altre sfide in diretta live. Nel confronto tra Genoa e Sassuolo, il risultato finale è stato di 1-1, con Kone che ha pareggiato la rete di Malinovskyi. La giornata è stata accompagnata da aggiornamenti in tempo reale, con sintesi, moviola e tabellini disponibili sui principali canali di cronaca sportiva.

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