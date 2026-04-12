Diretta gol Serie A LIVE | Genoa Sassuolo 1-0 la sblocca Malinovskyi con una magia!

Nella 32esima giornata di Serie A, il match tra Genoa e Sassuolo si è concluso con una vittoria per i padroni di casa, che hanno segnato un gol decisivo grazie a una giocata di Malinovskyi. La partita è stata seguita in diretta, con aggiornamenti su sintesi, tabellino e moviola. La cronaca ha raccontato i momenti salienti dell'incontro, valido per la stagione 202526.

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