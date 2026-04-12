Diretta gol Serie A LIVE | Freuler sblocca Bologna Lecce

Nella 32ª giornata di Serie A, le partite sono in corso con aggiornamenti in tempo reale. Tra gli eventi principali, Freuler ha segnato il gol che ha sbloccato la partita tra Bologna e Lecce. La giornata comprende diverse sfide, con sintesi, risultati e moviole disponibili online. La cronaca delle partite viene aggiornata in diretta, offrendo un quadro completo delle azioni che si svolgono sui campi italiani.

Calciomercato Torino: prende quota la suggestione per il clamoroso ritorno di Darmian. Qual è la situazione e cosa filtra sul possibile colpo Muharemovic Inter, avanti tutta: c’è il sì del difensore! Individuata la chiave per convincere il Sassuolo Leao Milan, fischi e aria d’addio? La posizione del club e la verità sulle voci sul Barcellona Robertson via dal Liverpool? Accordo già trovato col suo nuovo club: il terzino è pronto a restare in Premier League! Lecce, Trinchera sul futuro di Falcone: «Noi ce lo godiamo, qui è protagonista assoluto ma non tarpiamo le ali a nessuno! Se arrivasse un’offerta.» Bologna, Di Vaio fa chiarezza: «Ecco perché gioca Pessina.🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Diretta gol Serie A LIVE: Freuler sblocca Bologna Lecce Diretta gol Serie A LIVE: primo gol di Fullkrug, si sblocca Milan LecceMateta alla Juve: la risposta del Crystal Palace alla prima offerta dei bianconeri. Diretta gol Serie A LIVE: Ndour sblocca Bologna FiorentinaCAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Mina, Luperto; Palestra, Adopo, Ze Pedro, Gaetano, Obert; Kilicsoy, Esposito.