Dipendenza affettiva la psicologa Lucia Montesi | Dinamica disfunzionale alimentata da entrambi i partner

La dipendenza affettiva si manifesta spesso in relazioni dove uno dei partner si affida completamente all’altro, arrivando a perdere la propria identità. La psicologa Lucia Montesi spiega che questa dinamica disfunzionale coinvolge entrambi i soggetti, che alimentano reciprocamente questa dipendenza. In alcuni casi, uno dei due si annulla completamente, creando uno squilibrio che può portare a conseguenze emotive significative.

Alcune coppie sono fondate su una dinamica disfunzionale di dipendenza affettiva: uno si affida completamente all'altro, annullandosi. La dott.ssa Lucia Montesi ha spiegato a Fanpage.it cause, conseguenze, come uscirne.🔗 Leggi su Fanpage.it

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Cosa fare se il partner di un’amica o amico è una red flag? La psicologa “A volte, è dovere morale dire qualcosa”Quando è giusto dire a un amico che il suo partner non ci convince e quando è meglio tacere? Una psicologa ha spiegato a Fanpage.