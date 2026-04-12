Se Cesc Fabregas fosse passato all'Inter durante la sessione estiva, la formazione dei nerazzurri avrebbe potuto adattarsi con un modulo a quattro difensori, con ali in campo e giovani promesse a supporto. La presenza del centrocampista spagnolo avrebbe influenzato le scelte tattiche e i ruoli dei giocatori disponibili, modificando probabilmente alcune dinamiche della squadra. Questa ipotesi apre a diverse possibilità di impiego e strategia per la formazione milanese.

Prendiamo l’ucronia, applichiamola allo sport e divertiamoci a immaginare scenari alternativi. Il più classico dei “cosa sarebbe successo se.?”. Philip Dick, scrittore statunitense, ci costruì “La svastica sul sole”, uno dei romanzi simbolo di questo settore. Ipotizzò una vittoria dell’Asse nella Seconda guerra mondiale e pugni di storie collaterali. Lo stesso fece Robert Harris in “Fatherland”, scritto trent’anni dopo. Inutile spingersi così in là. Destreggiandosi tra le pieghe del pallone, ci si potrebbe chiedere che squadra avrebbe costruito Fabregas se l'estate scorsa avesse puntato il navigatore su Appiano, a una ventina di chilometri a sud dalla sua Como, l’isola felice dove si sta mettendo in mostra a suon di bel gioco.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Difesa a 4, ali, giovani, Paz. E se Fabregas fosse andato all'Inter?

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