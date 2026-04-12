Diciotto startup in gara alla Pinacoteca900 | trionfa AgroTech cinque team volano alla finale dell’8 maggio

Diciotto startup provenienti dagli studenti dell’Itet ‘Blaise Pascal’ si sono sfidate alla Pinacoteca900, durante l’evento organizzato da Grani Digitali. La competizione si è svolta nello spazio della Pinacoteca La Novecento, con l’obiettivo di promuovere l’innovazione tra i giovani imprenditori. Tra i progetti presentati, ‘Offline’ ha ottenuto il maggior riscontro, mentre altri cinque team sono stati selezionati per partecipare alla finale prevista per l’8 maggio.

Grazie al progetto ‘Offline’, grande entusiasmo e spirito di innovazione hanno animato la Pinacoteca la Novecento, teatro della competizione che ha visto protagoniste ben 18 startup ideate dagli studenti dell’Itet ‘Blaise Pascal’ all’interno dei percorsi di Grani Digitali. Un evento ricco di idee.🔗 Leggi su Foggiatoday.it “Con-fine”, diciotto classi alla mostra fotogafica dedicata alla giovani vittime di GazaIl percorso iniziava con la visione di una foto evocativa attraverso un telo scuro e con una domanda “Vi sentite guardanti o guardati?” Dal 26... Cinque studentesse del Pirandello volano alla fase interregionale dei campionati italiani di astronomia"Grande orgoglio per le nostre studentesse, che con curiosità e determinazione hanno saputo distinguersi in un ambito complesso e affascinante come...