Diciassettenne muore in gita scolastica a Firenze

Durante una gita scolastica a Firenze, un ragazzo di 17 anni proveniente da Adrano, in provincia di Catania, è deceduto improvvisamente a causa di un malore. L’evento si è verificato mentre il gruppo si trovava in città, suscitando sgomento tra insegnanti e compagni di classe. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non è stato possibile salvare il giovane. La procura ha avviato accertamenti per chiarire le cause dell’accaduto.

Una gita scolastica si è trasformata in un dramma. Un ragazzo di 17 anni, G. F., originario di Adrano, in provincia di Catania, è stato stroncato da un malore mentre si trovava a Firenze. Il ragazzo studiava all'Istituto Tecnico Superiore “Pietro Branchina".Nonostante la tempestività dei soccorsi.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Leggi anche: Firenze: muore 17enne di Catania in gita scolastica Adrano sconvolta. Muore studente 17enne colto da malore in gita scolastica a Firenze. Addio a Gerlan