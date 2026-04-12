Design 2026 | la regione di Francoforte guida il futuro urbano

La regione del Rhine-Main, con Francoforte sul Meno come centro principale, è stata scelta dalla World Design Organization come Capitale Mondiale del Design per il 2026. Questa designazione riconosce il ruolo della zona nel settore del design e dell’urbanistica. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda l’intera area, che si prepara a ospitare eventi e iniziative legate al tema del design nel prossimo anno.

La regione del Rhine-Main, con Francoforte sul Meno come fulcro, è stata ufficialmente designata Capitale Mondiale del Design per l’anno 2026 dalla World Design Organization. Questo prestigioso riconoscimento biennale premia un intero ecosistema urbano che punta a utilizzare la progettazione come motore di innovazione sostenibile, coesione sociale e trasformazione delle città. Il programma che guiderà questa trasformazione si intitola Design for Democracy. Atmospheres for a better life. L’obiettivo strategico è utilizzare il design per costruire contesti urbani più inclusivi e accessibili, affrontando sfide concrete come lo sviluppo di alloggi a prezzi contenuti, la mobilità ecologica, l’integrazione sociale e la creazione di spazi verdi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Design 2026: la regione di Francoforte guida il futuro urbano Città della Scienza, nuova tappa di Futuro Remoto: laboratorio interattivo su sostenibilità e design urbanoCittà della Scienza ospita domani, venerdì 27 marzo, una nuova tappa di Futuro Remoto 2025, trasformando gli spazi del museo in un luogo di incontro... Italian Design Day 2026: come il design italiano ripensa città, oggetti e futuroIl 10 marzo torna l’Italian Design Day, la giornata globale dedicata al design italiano.