Descalzi stoppa gli allarmisti su gas e petrolio | ecco la strategia dell’Italia per non restare al freddo e a piedi

In un’epoca di preoccupazioni legate alla sicurezza energetica, l’Italia ha annunciato di aver messo in atto una strategia per evitare problemi di approvvigionamento di gas e petrolio. La nazione ha dichiarato di essere in grado di coprire circa 6 miliardi di metri cubi di gas provenienti dal Qatar, riducendo così la dipendenza da altre fonti e limitando i rischi di interruzioni.

L’Italia è ben posizionata per rimpiazzare i circa 6 mld di metri cubi che vengono a mancare dal Qatar. Lo ha spiegato l’ad di Eni Claudio Descalzi intervenuto alla Scuola di formazione politica della Lega. “Noi abbiamo il gas via pipe che viene dall’Algeria che ha un potenziale di 36 mld d i mc e ne stiamo importando 20 mld da 10 mld che erano. Dal Tap arrivano 8 miliardi su 10 e questo è il massimo. Tutto può dare di più ma ci vuole materia prima che vuol dire investimenti che in 12 anni sono passati da 800 miliardi a 400 mld perché si diceva che di gas non avremmo avuto più bisogno e abbiamo ridotto gli investimenti”, ha spiegato Descalzi. I numeri sul gas dell’ad di Eni Descalzi.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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