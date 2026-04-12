Descalzi | Necessario sospendere il bando sul gas russo Smettiamo un attimo di darci martellate in testa?

Un dirigente ha dichiarato che sarebbe opportuno sospendere il bando sul gas russo previsto per il primo gennaio 2027, che riguarda 20 miliardi di gas naturale liquefatto. La richiesta arriva in un momento di discussione sulle politiche energetiche e sulla riduzione delle tensioni nel settore. La proposta mira a valutare temporaneamente un'eventuale interruzione delle misure restrittive sul gas.

“Io penso che sia necessario sospendere il bando che scatterà il primo gennaio 2027 sui 20 miliardi di Gnl (gas naturale liquefatto, n.d.r.) che vengono dalla Russia”. A dirlo è stato l’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, a margine della Scuola di formazione della Lega a Roma, proprio mentre i negoziati tra Usa e Iran sono in fase di stallo. “E suggerirei”, ha aggiunto, “come sta dicendo il governo italiano, di rivedere anche l’Ets, la tassa su tutta l’industria pesante. Non dico che deve essere cancellata, ma deve essere sospesa oppure redistribuita, per non penalizzare ulteriormente un settore industriale che già deve pagare molto l’energia”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Descalzi: “Necessario sospendere il bando sul gas russo. Smettiamo un attimo di darci martellate in testa?” Descalzi (Eni): "Necessario sospendere il bando sul gas russo""Penso che sia necessario sospendere il bando che scatterà il primo gennaio 2027 sui 20 miliardi di Gnl (gas naturale liquefatto, ndr) che vengono... Descalzi: "Sospendere bando sul gas russo""Penso che sia necessario sospendere il bando che scatterà il primo gennaio 2027 sui 20 miliardi di Gnl (gas naturale liquefatto, ndr) che vengono...