Derby vinto dal Lumezzane | Iori spacca l’Union Brescia col colpo di fortuna

Il Lumezzane ha vinto il derby contro l’Union Brescia con il risultato di 1-0. La rete decisiva è stata segnata da Iori al 23º minuto della ripresa, in modo fortuito. La partita si è conclusa con i tre punti per la squadra ospite, che ha ottenuto la vittoria grazie a questa rete.

Il Lumezzane strappa tre punti vitali al derby contro l’Union Brescia con un netto 1-0, sancito dal colpo di Iori al ventitreesimo minuto della ripresa. La sfida per la trentaseiesima giornata di Serie C girone A, disputata allo stadio Saleri, vede i rossoblù prevalere su una squadra ospite che, nonostante il primato in classifica, non riesce a scardinare la difesa di casa. L’episodio che spacca il derby al Saleri. La partita ha preso una piega decisiva nel secondo tempo quando Iori ha trasformato una punizione in rete. Il pallone, dopo aver colpito il palo, è entrato in porta nonostante il tentativo di deviazione del portiere Gori. Questo gol ha permesso al Lumezzane di conquistare una vittoria meritata dopo un primo tempo caratterizzato da una maggiore pressione da parte dell’Union Brescia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Derby vinto dal Lumezzane: Iori spacca l’Union Brescia col colpo di fortuna Gioia Lumezzane. Iori ha il colpo giusto. L’Union non reagisceUna punizione vincente di Iori al 23’ della ripresa regala al Lumezzane la vittoria nel derby contro l'Union Brescia in programma al Saleri nella... Leggi anche: Derby amaro per l’Union Brescia: il Lumezzane vince ancora di misura?