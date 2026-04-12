Derby al Maracanã | Claus guida lo scontro per la vetta del Brasileirão

Al Maracanã si prepara il derby tra Flamengo e Fluminense, un match che si disputa nell’undicesima giornata del Campeonato Brasileiro. L’incontro sarà arbitrato da un arbitro di alto livello, con l’obiettivo di garantire una gestione accurata della partita. La sfida tra le due squadre è molto attesa dai tifosi, che seguono con attenzione ogni dettaglio prima del fischio d’inizio.

Il derby tra Flamengo e Fluminense si prepara con un arbitraggio di alto profilo per l'undicesima giornata del Campeonato Brasileiro. La CBF ha infatti confermato Raphael Claus come guida tecnica sul rettangolo verde del Maracanã, dove le due squadre si sfidano oggi alle ore 18:00 (ora di Brasília). L'organico tecnico e la sfida in classifica Per gestire il delicato confronto previsto per questa domenica 12 aprile, il corpo arbitrale vedrà al fianco di Claus i colleghi Danilo Ricardo Simon Manis .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Derby al Maracanã: Claus guida lo scontro per la vetta del Brasileirão Serie A: Derby d’Italia e sfide per la vetta, Inter-Juventus al centro del weekend calcistico. Roma e Napoli in campo.La 25ª giornata di Serie A si appresta a offrire uno spettacolo imperdibile su , con tre partite di cartello che infiammeranno il weekend calcistico. La Juvecaserta vince il derby con Casoria e si riporta vicina al terzetto in vettaLa Paperdi Juvecaserta si aggiudica il derby con la PS Malvin e si conferma nel poker di testa del campionato di serie B nazionale riducendo il...