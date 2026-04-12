Derby a senso unico Trieste espugna il Carnera

Nella partita di oggi, la Pallacanestro Trieste ha conquistato una vittoria netta contro l'Apu nel secondo derby stagionale giocato al Carnera. Dopo un primo quarto equilibrato, la squadra ospite ha preso il controllo del gioco nel secondo tempo, portando a casa il risultato senza grosse difficoltà. La sfida si è conclusa con un netto predominio da parte dei rivali triestini, che hanno imposto il loro ritmo fino al termine.

È durata poco più di un quarto la supremazia dell'Apu, che nel secondo tempo ha ceduto di schianto contro i rivali della Pallacanestro Trieste, perdendo anche il secondo derby stagionale, quello più sentito. La difesa asfissiante messa in campo dai friulani a inizio partita, unita alla pioggia di.🔗 Leggi su Triesteprima.it Leggi anche: Osimo schiaccia Loreto. Il derby è a senso unico LIVE Musetti-Sonego 6-3, 6-3, 6-4, Australian Open 2026 in DIRETTA: derby a senso unicoSi chiude qui la DIRETTA LIVE del derby azzurro tra MUSETTI e Sonego, con il carrarino che giunge in sedicesimi di finale e affronterà Tsitsipas o...