Un esperto ha analizzato il divario tra le attività dei rappresentanti politici e le esperienze quotidiane dei cittadini. La discussione si concentra sulla diminuzione della partecipazione democratica e sul conseguente indebolimento delle strutture di rappresentanza, che rischiano di rendere il sistema più fragile e meno autonomo. Secondo l’analisi, questa situazione contribuisce a isolare le persone e a creare una distanza sempre maggiore tra le istituzioni e la società.

Mario Tassone analizza il profondo scollamento tra le dinamiche della rappresentanza politica e la realtà vissuta dai cittadini, evidenziando come la crisi della partecipazione stia trasformando la democrazia in un sistema fragile e privo di centri di pensiero autonomi. La riflessione mette in luce un percorso di erosione iniziato con il tramonto delle grandi ideologie del Novecento e culminato in un impoverimento del dibattito pubblico che oggi minaccia la tenuta stessa delle istituzioni. Dalle strutture ideologiche al vuoto della rappresentanza. Il italiano ha subito una metamorfosi radicale partendo dal momento in cui la presenza del PCI, allora la forza più rilevante a livello europeo, ha smesso di agire come contrappeso nel sistema.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Democrazia in crisi: il vuoto della politica che isola i cittadini

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