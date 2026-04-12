Deltaplano fuori controllo sul Monte Scalambra | paura per un 33enne illeso dopo la caduta
Nel pomeriggio di ieri, in località Monte Scalambra, un uomo di 33 anni residente a Fiumicino è stato coinvolto in un incidente durante un volo in deltaplano. Il soggetto ha avuto un incidente con il deltaplano che si è trovato fuori controllo, provocando una caduta. Fortunatamente, l’uomo è rimasto illeso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per assistere il pilota e verificare le condizioni di sicurezza.
Attimi di paura nel pomeriggio di ieri in località Monte Scalambra, dove un 33enne domiciliato a Fiumicino è rimasto coinvolto in un incidente durante un volo in deltaplano.Secondo quanto ricostruito, l’uomo, impegnato in una manovra di discesa con un deltaplano marca “Air Design”, ha.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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