Deltaplano fuori controllo sul Monte Scalambra | paura per un 33enne illeso dopo la caduta

Nel pomeriggio di ieri, in località Monte Scalambra, un uomo di 33 anni residente a Fiumicino è stato coinvolto in un incidente durante un volo in deltaplano. Il soggetto ha avuto un incidente con il deltaplano che si è trovato fuori controllo, provocando una caduta. Fortunatamente, l’uomo è rimasto illeso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per assistere il pilota e verificare le condizioni di sicurezza.