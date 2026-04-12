Delitto in ambulanza | arrestato l’operatore indagati 5 decessi

Lo scorso fine settimana, i carabinieri di Forlì e i militari del Nas di Bologna hanno arrestato un operatore della Croce Rossa di 27 anni con un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. L’uomo è coinvolto in un episodio che ha portato all’indagine su cinque decessi collegati a un incidente avvenuto a bordo di un’ambulanza. L’indagine è ancora in corso e si stanno raccogliendo ulteriori elementi.

Il sabato scorso, i carabinieri della compagnia di Forlì e i militari del Nas di Bologna hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Luca Spada, operatore della Croce Rossa di 27 anni. L’arresto è legato a un’inchiesta della Procura di Forlì riguardante la morte di una donna di 85 anni, avvenuta il 25 novembre scorso durante un trasporto sanitario, con l’accusa di omicidio volontario aggravato. Le prove tecniche e le rivelazioni raccolte dagli inquirenti. L’ipotesi formulata dalla magistratura si basa sulla possibilità che il decesso dell’ottantacinquenne sia stato causato da un’embolia provocata tramite un’iniezione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Delitto in ambulanza: arrestato l’operatore, indagati 5 decessi Il giallo degli anziani morti in ambulanza a Forlì: indagato un operatore della Croce Rossa. Cinque decessi con lui a bordoUn operatore della Croce Rossa di 27 anni è finito nel registro degli indagati della Procura di Forlì con l’accusa di omicidio plurimo. Anziani morti in ambulanza, arrestato a Forlì l'autista Luca Spada: 6 i decessi sospettiE’ stato arrestato a Forlì Luca Spada , il 27enne autista di mezzi di soccorso sospettato di aver ucciso vari pazienti durante trasporti in ambulanza...