Delitto a Barletta | ucciso un 49enne dopo una brutale rissa in centro

A Barletta, un uomo di 49 anni è morto a seguito di una rissa avvenuta nel centro della città. Le forze dell’ordine hanno fermato un uomo con l’accusa di omicidio. L’evento si è verificato durante un violento scontro tra più persone, che ha portato alla morte di Jacopo Musti. La polizia sta indagando sui dettagli dell’accaduto e sull’identità dell’uomo fermato.

Un uomo è stato fermato dalle forze dell’ordine con l’accusa di omicidio dopo che un violento scontro avvenuto nel cuore di Barletta ha causato la morte di Jacopo Musti. La vittima, un uomo di 49 anni che viveva senza una dimora fissa e si trovava in Puglia da circa sei mesi, ha ceduto ai ferimenti riportati durante l’aggressione avvenuta tra venerdì e sabato scorsi. L’aggressione nel centro cittadino e le indagini dei Carabinieri. La notte tra venerdì e sabato, il centro di Barletta è stato teatro di un brutale episodio di violenza che ha coinvolto Jacopo Musti e un suo coetaneo. Secondo quanto emerso dai primi rilievi, lo scontro è degenerato in un litigio finito con un’aggressione a mani nude da parte del presunto assassino.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Delitto a Barletta: ucciso un 49enne dopo una brutale rissa in centro Barletta, 49enne muore in ospedale dopo un’aggressione in centroJacopo Musti, 49enne senza fissa dimora, è morto a seguito delle ferite riportate da un'aggressione avvenuta a Barletta, davanti la cattedrale Un... Aggredito in centro a Barletta, muore 49enne: fermato un uomoUn uomo di 49 anni, Jacopo Musti, è morto in ospedale dopo essere stato aggredito due giorni fa, con violenza a Barletta. Barletta, omicidio Diviesti: la Dda di Bari dispone accertamenti irripetibili su terriccio e auto