Decidono Begheldo e Faggioli Giana beffata dalla Triestina già retrocessa Espinal la corsa ai playoff si fa complicata

Da ilgiorno.it 12 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Giana si arrende alla Triestina nel match giocato al Nereo Rocco, una squadra già retrocessa in Serie D. Con questa sconfitta, i biancazzurri ottengono solo un punto nelle ultime tre partite e restano fuori dalla zona playoff. La sfida si è conclusa con la vittoria della Triestina, che ha deciso Begheldo e Faggioli, mentre Espinal ha contribuito a rendere più complicata la corsa ai playoff per la squadra ospite.

Niente zona playoff: la Giana cade al Nereo Rocco contro una Triestina già retrocessa in Serie D. Un punto nelle ultime tre gare per i biancazzurri. Un ko che sa comunque di beffa per quanto espresso dalla squadra di Espinal in apertura. Ferri sfiora infatti il vantaggio quasi immediato facendo volare Neri su calcio piazzato. A seguire, Renda calcia a fil di palo, mentre Marotta gioca la carta del pallonetto ma non centra il bersaglio. E Gabbiani chiede un rigore. Nulla di fatto. Anzi, tutto il contrario: Vicario pesca Begheldo che si libera di Previtali e insacca al primo tiro in porta. Si riparte con la squadra di Gorgonzola che insegue e vede il destro di Renda dal limite dell’area schiantarsi sul palo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Decidono Begheldo e Faggioli. Giana beffata dalla Triestina già retrocessa. Espinal, la corsa ai playoff si fa complicata

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