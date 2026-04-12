Decidono Begheldo e Faggioli Giana beffata dalla Triestina già retrocessa Espinal la corsa ai playoff si fa complicata

La Giana si arrende alla Triestina nel match giocato al Nereo Rocco, una squadra già retrocessa in Serie D. Con questa sconfitta, i biancazzurri ottengono solo un punto nelle ultime tre partite e restano fuori dalla zona playoff. La sfida si è conclusa con la vittoria della Triestina, che ha deciso Begheldo e Faggioli, mentre Espinal ha contribuito a rendere più complicata la corsa ai playoff per la squadra ospite.

Niente zona playoff: la Giana cade al Nereo Rocco contro una Triestina già retrocessa in Serie D. Un punto nelle ultime tre gare per i biancazzurri. Un ko che sa comunque di beffa per quanto espresso dalla squadra di Espinal in apertura. Ferri sfiora infatti il vantaggio quasi immediato facendo volare Neri su calcio piazzato. A seguire, Renda calcia a fil di palo, mentre Marotta gioca la carta del pallonetto ma non centra il bersaglio. E Gabbiani chiede un rigore. Nulla di fatto. Anzi, tutto il contrario: Vicario pesca Begheldo che si libera di Previtali e insacca al primo tiro in porta. Si riparte con la squadra di Gorgonzola che insegue e vede il destro di Renda dal limite dell’area schiantarsi sul palo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Decidono Begheldo e Faggioli. Giana beffata dalla Triestina già retrocessa. Espinal, la corsa ai playoff si fa complicata Troise aggancia e sorpassa Espinal: decide Caccavo. Lumezzane si prende la zona playoff. Giana, doppio boccone amaro al SaleriAggancio e sorpasso in classifica: il Lumezzane s’impone sulla Giana al Saleri e guadagna la zona playoff, estromettendo proprio la squadra di... Leggi anche: Espinal perde Ferri. AlbinoLeffe lanciatissimo. Zona playoff da blindare. Giana ancora senza tifo