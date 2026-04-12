Il sindaco ha affermato che i tempi di attesa per visite ed esami in Puglia rimangono invariati rispetto al passato. Nel frattempo, un rappresentante politico ha criticato le politiche sanitarie, citando circa 127 mila telefonate senza risultati concreti. La discussione si focalizza sulle difficoltà che i cittadini incontrano nel cercare assistenza sanitaria e sulla percezione di inefficacia delle azioni messe in atto.

SANITÀ, CERA ATTACCA DECARO: “127 MILA TELEFONATE NON CURANO NESSUNO. I PUGLIESI SONO STANCHI DELLA PROPAGANDA” “Alla fine la verità l’ha dovuta dire lui stesso: dopo tre mesi alla guida della Regione, Decaro ammette che se un pugliese prenota oggi una visita o un esame, i tempi di attesa sono gli stessi di prima. E allora basta fumo negli occhi: la sanità pugliese non si sistema con i video social e non si salva con le telefonate fatte per costruire un titolo”. Lo dichiara il vicecommissario regionale della Lega Puglia e consigliere regionale Napoleone Cera. “Decaro prova a vendere come risultato 127 mila richiami, ma i pugliesi lo sanno bene: 127 mila telefonate non significano 127 mila cure.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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