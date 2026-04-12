De Laurentiis senza freni svelato un retroscena su Spalletti | Mi chiese un giocatore

Aurelio De Laurentiis ha ripercorso alcuni episodi legati alle stagioni passate del Napoli, rivelando un particolare episodio con l’allora allenatore Spalletti. Durante una sua dichiarazione, il presidente ha raccontato che Spalletti avrebbe richiesto un giocatore specifico, senza fornire ulteriori dettagli sui nomi o le circostanze. Queste dichiarazioni sono state fatte in un contesto di commento pubblico, senza altri approfondimenti ufficiali.

Aurelio De Laurentiis torna a parlare del Napoli di qualche stagione fa, svelando interessanti aneddoti su quello che ha riguardato il passato recente del club azzurro. Tra i vari temi trattati, particolarmente interessante risulta la parentesi di luciano Spalletti alla guida della squadra partenopea, iniziata con il ritorno in Champions League e conclusa con il coronamento del sogno tricolore tramite la vittorie del terzo scudetto. De Laurentiis torna a parlare di Spalletti: “Mi fece una richiesta per il mercato”. Per il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis gli ultimi giorni sono stati piuttosto pieni di impegni, per via della trasferta degli USA per la presentazione e promozione del film dedicato alla vittoria dello scudetto con Antonio Conte della passata stagione.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - De Laurentiis senza freni, svelato un retroscena su Spalletti: “Mi chiese un giocatore” Napoli, il retroscena della cessione di Fabian Ruiz: De Laurentiis chiese 50 milioni di euroLa SSC Napoli è sicuramente una delle squadre più solide del campionato italiano. Lucio Presta senza freni su Amadeus, De Martino, Bonolis e VenturaIn occasione dell'uscita del libro L'Uragano, Lucio Presta rilascia un'intervista in cui parla senza filtri di conduttori con cui ha lavorato per...