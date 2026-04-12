De Laurentiis | Nazionale? Si convocano i giocatori prendendo soldi dagli agenti

Durante un'intervista a CBS Sports, il presidente del Napoli ha espresso alcune considerazioni sulla Serie A e ha affrontato anche il tema delle convocazioni in nazionale, affermando che i giocatori vengono chiamati in base a richieste fatte dagli agenti e ai relativi compensi. La conversazione si è concentrata su vari aspetti del calcio italiano, senza approfondire altri dettagli o motivazioni.

Intervistato dai microfoni di CBS Sports, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha voluto parlare di alcuni argomenti molto delicati come, ad esempio, la riduzione da 20 a 16 squadre in Serie A, ma non solo. Il numero uno degli azzurri ha voluto parlare anche della Nazionale Italiana. Ecco, di seguito, le sue parole: "Sto spingendo da anni per tornare a 16 squadre, non per stare a 20. Riducendo il numero di partite durante la stagione, ti permette di avere 2 mesi per allenare la nazionale. Poi voglio sapere perché non c'è un assicurazione se un giocatore si fa male in nazionale. Perché UEFA e FIFA non la inserisce? Se un giocatore è fuori per un mese dovrebbero darti x soldi, se si fa male per 4 mesi dovrebbero darti Y soldi.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - De Laurentiis: “Nazionale? Si convocano i giocatori prendendo soldi dagli agenti” Stadio Maradona, Manfredi: “Lavori indipendentemente dagli Europei. De Laurentiis? Sintesi si troverà”Il sindaco di Napoli annuncia la riqualificazione strutturale dello stadio Maradona a prescindere dalla candidatura per Euro 2032. Leggi anche: Se Conte vuole la Nazionale, De Laurentiis non si opporrà