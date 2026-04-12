De Bruyne la chiave dei successi del Napoli

Il Napoli ha mostrato un miglioramento evidente quando Kevin De Bruyne è sceso in campo. La presenza del centrocampista belga ha portato a un cambio di ritmo e di dinamiche nella squadra di allenatore Conte. La formazione partenopea ha disputato partite con un andamento diverso rispetto a quando non era in campo, evidenziando l’impatto del giocatore sulla manovra e sul gioco complessivo.

È un Napoli decisamente diverso con Kevin De Bruyne in campo. I numeri parlano chiaro: con il centrocampista belga a guidare la squadra azzurra, la percentuale di vittorie si alza notevolmente. Il Napoli è reduce da cinque vittorie consecutive in campionato, di cui quattro su quattro da quando Kevin De Bruyne è tornato dopo l’infortunio: Torino, Lecce, Cagliari, Milan. Un caso? Può darsi, magari, chissà. O forse no, considerando il calibro del personaggio e il sostegno delle statistiche: la squadra di Conte vanta il 73,3% di vittorie stagionali in tutte le competizioni con KDB in campo, undici su quindici partite, mentre senza di lui la media crolla al 46%, tredici su ventotto.🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - De Bruyne la chiave dei successi del Napoli De Bruyne trasforma il Napoli: è lui la chiave per lo Scudetto?Kevin De Bruyne ha cambiato radicalmente il Napoli di Conte, diventata una macchina vincente nelle ultime settimane. Leggi anche: Corriere dello Sport: “Napoli, De Bruyne la chiave: con lui il 73% di vittorie” DE BRUYNE fa uno scherzo a GILMOUR prima di PSV-Napoli