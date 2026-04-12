Prima della partita tra Parma e Napoli, Kevin De Bruyne è intervenuto ai microfoni di Dazn, commentando le chance di vittoria del campionato da parte degli azzurri. Il centrocampista belga ha espresso la sua opinione sulla corsa scudetto, sottolineando come il Napoli possa ancora puntare al tricolore. La sua analisi si concentra sulle possibilità della squadra in corsa e sui passi necessari per arrivare al successo.

Kevin De Bruyne ha parlato ai microfoni Dazn prima di Parma-Napoli. Il centrocampista belga ha risposto alle possibilità Scudetto del Napoli, vedendo gli azzurri ancora in corsa. De Bruyne da vero leader: “Pensiamo solo a noi stessi”. Nella sua intervista a Dazn, De Bruyne ha in primis risposto in merito alle sue condizioni fisiche dopo il lungo periodo fuori per infortunio: “Mi sento bene, sono stato fuori per molto tempo, ma ho lavorato per tornare nel modo giusto. Avere un’operazione non è facile, ma ho avuto altri infortuni in passato e sono sempre tornato. Mi sento bene”. Riguardo al sogno Scudetto, il belga indica la ricetta per poter continuare a sognare: “Penso che dobbiamo concentrarci solo su cosa dobbiamo fare noi, senza pensare alla partita dell’Inter.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - De Bruyne indica la via per lo Scudetto: come realizzare il sogno

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