La Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze ha disposto l’arresto di undici persone provenienti dalla regione Campania, nell’ambito di un’indagine che riguarda estorsioni con modalità riconducibili a metodi mafiosi nei subappalti. L’operazione si è conclusa con l’esecuzione di ordinanze di custodia cautelare, emesse dal gip, e coinvolge aziende e lavoratori accusati di aver partecipato a un sistema di intimidazioni e pressioni economiche.

Tempo di lettura: 2 minuti Un’inchiesta della Dda di Firenze per presunte intimidazioni finalizzate a rinegoziare i costi di lavori ottenuti da un’impresa edile in subappalto ha portato all’arresto, in esecuzione di misure cautelari, di 11 persone, tutte campane: 7 sono finite in carcere, 4 ai domiciliari. Gli indagati, spiega la procura, sono “gravemente indiziati, a vario titolo”, di estorsione e tentata estorsione aggravate dal metodo mafioso, di minaccia a pubblico ufficiale e tentata violenza privata. L’inchiesta, ‘Operazione Contractus’, avviata ad aprile 2025 dai carabinieri di Siena con i contributi di Nil e Guardia di finanza di Siena, avrebbe svelato “un sistematico e violento tentativo di infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto economico della regione Toscana”.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Dda Firenze, estorsioni con metodo mafioso nei subappalti: arrestati 11 campani

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