Davide Donati trionfa alla Parigi-Roubaix Under23!

La giornata di ciclismo internazionale si apre con una vittoria italiana alla Parigi-Roubaix Under23, dove un corridore si è imposto nel tratto finale della gara. La competizione, disputata su un percorso caratterizzato da tratti sterrati e pavé, ha visto numerosi giovani atleti sfidarsi lungo le strade francesi. La corsa si è conclusa con un arrivo in volata, confermando la presenza di talenti emergenti nel panorama ciclistico giovanile.

La domenica del grande ciclismo internazionale inizia nel miglior modo possibile per i colori azzurri. Davide Donati coglie, infatti, un successo di grande prestigio e trionfa nella Parigi-Roubaix Under 23 maschile, corsa che apre una giornata nella quale potrebbe essere scritta la storia del ciclismo contemporaneo. Van der Poel fora e va a piedi nella Foresta di Arenberg! Furibondo alla Parigi-Roubaix, distacco abissale e recupero furioso Filippo Ganna firma uno show da cronoman alla Roubaix: recupero monstre dopo Arenberg, poi la foratura. Davide Donati vince la Parigi-Roubaix Under 23! Trionfo palpitante al Velodromo La domenica del grande ciclismo internazionale inizia nel miglior modo possibile per i colori azzurri.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Davide Donati trionfa alla Parigi-Roubaix Under23! Tadej Pogacar trionfa al Giro delle Fiandre. E ora la Parigi-RoubaixNuovo appuntamento con Bike Today, insieme al nostro compagno d’avventura Gian Luca Giardini, per rivivere e analizzare il Giro delle Fiandre 2026. Alla Parigi-Roubaix l'esordio della nuova ruota Ursus Arya G 50Difficilmente si trova un banco di prova piu` significativo della Parigi-Roubaix per testare una ruota.