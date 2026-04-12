David Giovani 2026 premiazione il 6 maggio | gli studenti scelgono il miglior film tra i titoli in gara

Il 6 maggio si terrà la premiazione di David Giovani 2026, parte della 71ª edizione dei Premi David di Donatello. La giuria, composta da studenti delle scuole superiori, ha selezionato il miglior film tra i titoli in gara. La premiazione rappresenta un momento dedicato alla scelta del pubblico più giovane nel settore cinematografico. La decisione finale sarà annunciata durante l’evento ufficiale.

Nell’ambito della 71ª edizione dei Premi David di Donatello trova spazio anche il David Giovani, riconoscimento attribuito da una giuria nazionale composta da studenti delle scuole secondarie di secondo grado. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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