Domenico Palopoli, conosciuto anche come Dasp, ha pubblicato il 1° aprile il suo nuovo brano intitolato Tempi Moderni. La traccia si inserisce nel genere rock e porta con sé un sound che si distingue per il suo stile energico. L’artista, che ha già una certa esperienza nel settore musicale, ha scelto di condividere questa nuova creazione con il pubblico attraverso le piattaforme digitali.

Domenico Palopoli, noto nel musicale con lo pseudonimo di Dasp, ha lanciato il 1° aprile il suo nuovo brano intitolato Tempi Moderni. Il lavoro, curato da Palmad Records, è ora accessibile tramite i canali radiofonici e le principali piattaforme digitali, proponendo un approccio sonoro che fonde la tradizione del cantautorato con suggestioni elettroniche e rock. L’estetica sonora tra natura e sperimentazione tecnologica. Il progetto artistico che vede protagonista l’artista nato e residente nelle zone montuose della Sila si distingue per una ricerca timbrica che va ben oltre la composizione convenzionale. Con Tempi Moderni, l’autore cerca di creare un ponte emotivo attraverso melodie capaci di generare connessioni profonde tra gli ascoltatori, sfruttando una struttura sonora che mescola elementi indie rock, psychedelic rock ed elettropop.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dasp sfida il caos: il suono del muschio nel nuovo brano rock

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