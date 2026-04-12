Danza a Casabona | trionfo generazionale tra giovani e over 50

Durante il recente Campionato regionale CSEN Danza Calabria, la House Dance Academy ha ottenuto numerosi riconoscimenti a Casabona. La competizione ha visto partecipanti di diverse età, dai giovani agli over 50, che si sono confrontati in diverse categorie di danza. Il medagliere della scuola include premi per varie performance, dimostrando il coinvolgimento di un pubblico generazionale ampio e variegato.

La House Dance Academy ha segnato un traguardo di rilievo durante il recente Campionato regionale CSEN Danza Calabria, portando a Casabona un medagliere ricco di successi che coinvolge diverse fasce d’età. Le allieve della scuola hanno dominato le competizioni con una preparazione tecnica superiore, ottenendo primati nelle categorie Under 16 e risultati significativi anche nel gruppo Over 50. Il bilancio tecnico della competizione vede la scuola protagonista in diverse discipline. Per quanto riguarda la categoria Under 16, le giovani atlete si sono imposte conquistando il primo posto sia nella sezione Syncro Latin che in quella Show Dance Latin, aggiungendo al successo un secondo piazzamento nella prova di Coreografico Freestyle.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Danza a Casabona: trionfo generazionale tra giovani e over 50 Guardiagrele, “OffiCine Giovani” tra teatro, musica e danza: l’arte che unisce i ragazziTeatro, musica e danze popolari per creare socialità, competenze e senso di comunità. A Fiumicino nasce la Compagnia di danza per giovani talenti: un ponte concreto tra passione e mondo del lavoroFiumicino – Nasce una nuova compagnia di danza giovane e dinamica, pensata per offrire ai danzatori un’esperienza reale di palcoscenico, lavorando...