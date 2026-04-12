Danni significativi Tank israeliano sperona mezzi Unifil

Durante due episodi, soldati delle Forze di Difesa Israeliane hanno speronato con un carro armato Merkava veicoli appartenenti alle forze dell'Unifil. In uno dei casi, l’incidente ha provocato danni rilevanti a uno dei mezzi coinvolti. I dettagli sugli eventuali feriti o sulle motivazioni di tali azioni non sono stati resi noti. La situazione ha suscitato attenzione tra le parti coinvolte.

"In due occasioni soldati delle Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno speronato veicoli dell'Unifil con un carro armato Merkava, causando in un caso danni significativi". Lo scrive la stessa missione delle Nazioni Unite in un posto su X. "I soldati - viene spiegato - avevano bloccato una strada a Bayada utilizzata per raggiungere le posizioni dell'Unifil". "Negli ultimi giorni, i soldati israeliani hanno ripetutamente bloccato i movimenti dei caschi blu su questa strada, oltre alle limitazioni alla libertà di movimento registrate in altre zone", fa sapere ancora l'Unifil. "Dall'inizio di aprile, i soldati israeliani hanno anche distrutto le telecamere di protezione delle forze nel quartier generale dell'Unifil a Naqoura e in altre cinque postazioni lungo la Linea Blu, da Ras Naqoura a Maroun ar Ras.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "Danni significativi". Tank israeliano sperona mezzi Unifil Unifil, 'tank israeliano sperona i nostri veicoli nel sud del Libano'Le forze delle Nazioni Unite in Libano hanno reso noto che oggi un carro armato israeliano ha speronato i loro veicoli nel sud del Paese. Tensione in Libano, carri armati israeliani speronano veicoli italiani dell’Onu. La denuncia dell’Unifil: «Danni significativi»Cresce pericolosamente la tensione in Libano, dove i caschi blu dell’Unifil (le forze di pace dell’Onu) sono finiti nel mirino delle operazioni...