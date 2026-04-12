Danni significativi Tank israeliano sperona mezzi Unifil | italiani a bordo

Un carro armato israeliano ha speronato alcuni veicoli delle forze di pace dell'Onu nel sud del Libano. Secondo quanto riferito dall'Unifil, la forza di interposizione delle Nazioni Unite, l'incidente ha coinvolto mezzi dei caschi blu con alcuni italiani a bordo. La zona è da settimane teatro di scontri tra le forze israeliane e Hezbollah, con danni rilevanti alle strutture e ai mezzi coinvolti.

Unifil, la forza Onu di interposizione in Libano, ha dichiarato che un carro armato israeliano ha speronato dei veicoli dei caschi blu nel sud del Paese, dove Israele e Hezbollah sono in guerra da settimane. Stando a quanto si apprende, i mezzi speronati sarebbero italiani, ma al momento non è chiaro se l'incidente sia stato intenzionale o accidentale. "In due occasioni, soldati delle Forze di difesa israeliane (Idf) hanno speronato veicoli Unifil con un carro armato Merkava, causando in un caso danni significativi", si legge in un comunicato ufficiale. Le Idf hanno anche bloccato una strada a Bayada, nel sud del Libano, "utilizzata per accedere alle posizioni Unifil", prosegue il testo.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "Danni significativi". Tank israeliano sperona mezzi Unifil: italiani a bordo "Danni significativi". Tank israeliano sperona mezzi Unifil"In due occasioni soldati delle Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno speronato veicoli dell'Unifil con un carro armato Merkava, causando in un caso... Unifil, 'tank israeliano sperona i nostri veicoli nel sud del Libano'Le forze delle Nazioni Unite in Libano hanno reso noto che oggi un carro armato israeliano ha speronato i loro veicoli nel sud del Paese.