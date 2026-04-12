Damato il 90enne da record alla Maratona di Milano | Non sono neanche stanco!

Giuseppe Damato, un uomo di 90 anni, ha partecipato alla Maratona di Milano completandola in 4 ore e 30 minuti. Con questa prestazione, si è distinto come il partecipante più anziano della gara. Al termine della corsa, ha dichiarato di non sentirsi stanco nonostante la lunga distanza percorsa. La sua partecipazione ha attirato l’attenzione sia per l’età che per la resistenza dimostrata durante l’evento.