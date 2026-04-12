Damato il 90enne da record alla Maratona di Milano | Non sono neanche stanco!
Giuseppe Damato, un uomo di 90 anni, ha partecipato alla Maratona di Milano completandola in 4 ore e 30 minuti. Con questa prestazione, si è distinto come il partecipante più anziano della gara. Al termine della corsa, ha dichiarato di non sentirsi stanco nonostante la lunga distanza percorsa. La sua partecipazione ha attirato l’attenzione sia per l’età che per la resistenza dimostrata durante l’evento.
Le parole dell'"highlander" Giuseppe Damato, il 90enne che ha chiuso la Maratona di Milano in 4 ore e 30'.🔗 Leggi su Gazzetta.it
Sicuri che abbia 90 anni? Damato chiude la Maratona di Milano in 4 ore e 35': record del Mondo stracciato“Mi manca un po’ di fiato”, ha detto il signor Giuseppe allo speaker che lo attendeva subito dopo l’arco del traguardo, davanti al Duomo.
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