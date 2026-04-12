Dall’ingegneria allo yoga il cambiamento che diventa percorso di vita | la storia di Novella Gasparini
Novella Gasparini ha deciso di dedicarsi allo yoga in un momento particolare della sua vita, dopo aver lavorato nel settore dell’ingegneria. La sua scelta nasce dalla necessità di trovare stabilità e serenità, interrompendo un percorso professionale consolidato per concentrarsi su questa pratica. La sua esperienza rappresenta un esempio di come un cambiamento di direzione possa diventare un vero e proprio percorso di vita, portando a nuove abitudini e obiettivi.
C’è chi inizia a praticare lo yoga per curiosità, chi per moda. E poi c’è chi, come Novella Gasparini, ci arriva in un momento preciso della vita, quando diventa necessario fermarsi, rimettere ordine e ritrovare l’equilibrio.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayFerrarese, 40 anni.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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