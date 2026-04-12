Dall’ingegneria allo yoga il cambiamento che diventa percorso di vita | la storia di Novella Gasparini

Novella Gasparini ha deciso di dedicarsi allo yoga in un momento particolare della sua vita, dopo aver lavorato nel settore dell’ingegneria. La sua scelta nasce dalla necessità di trovare stabilità e serenità, interrompendo un percorso professionale consolidato per concentrarsi su questa pratica. La sua esperienza rappresenta un esempio di come un cambiamento di direzione possa diventare un vero e proprio percorso di vita, portando a nuove abitudini e obiettivi.