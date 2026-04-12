Dalle frontiere di Ventimiglia a Fez | i nuovi volti della migrazione

Un viaggio che attraversa i confini di Ventimiglia e Fez mette in evidenza le rotte percorse da chi tenta di raggiungere l’Europa in cerca di un futuro migliore. Dalle frontiere terrestri italiane alle strade della città marocchina, si seguono i percorsi e le tappe che segnano il percorso di migrazione di molte persone. Il tragitto si estende tra le zone di confine e le aree urbane, rivelando le diverse tappe di un itinerario spesso difficile.

Un viaggio che attraversa i confini fisici e simbolici dell’Europa e dell’Africa si snoda tra le tracce lasciate dai passi di chi cerca una nuova vita, dai sentieri dell’Appennino ligure alle strade della capitale culturale marocchina. Il percorso documenta la realtà di chi attraversa la rotta balcanica verso Trieste, il passaggio incerto di Ventimiglia e la dimensione accademica di Fez, dove la mobilità umana assume i connotati della formazione universitaria per migliaia di studenti africani. Geografie del movimento tra i margini della Liguria e la frontiera di Ventimiglia. Le dinamiche migratorie si manifestano con prepotenza lungo gli assi che collegano i centri urbani ai confini nazionali, trasformando luoghi storici in nodi di passaggio critici.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dalle frontiere di Ventimiglia a Fez: i nuovi volti della migrazione Leggi anche: Le frontiere invisibili come un’apocalisse: i confini rivelano i nostri volti reali Vaticano, i nuovi volti della santitàStorie di martirio dal Guatemala e di straordinari testimoni della carità dall’Italia.