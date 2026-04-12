Negli anni ’90, molte persone si rifornivano d’acqua principalmente dalle fontanelle pubbliche o portavano piccole bottiglie. Oggi, invece, le borracce di grandi dimensioni sono diventate uno strumento quotidiano, spesso portato ovunque, come parte integrante delle routine di idratazione. Questa trasformazione riflette un passaggio da pratiche più semplici a un’abitudine consolidata, favorita anche da una maggiore sensibilità verso l’ambiente e la sostenibilità.

Una riflessione sulla generazione cresciuta negli anni ’90 mette in luce il radicale cambiamento nelle abitudini di idratazione rispetto a oggi, quando borracce ingombranti sono diventate accessori indispensabili. Mentre un tempo l’uso di contenitori personali era limitato a pochi soggetti marginali, la società attuale sembra muoversi con il timore costante di non trovare acqua potabile. Dalle fontanelle scolastiche all’ossessione per gli status symbol. Il dell’idratazione è mutato profondamente negli ultimi trent’anni. In passato, durante le attività sportive, vigeva una cautela diversa: bere troppa acqua veniva sconsigliato per evitare crampi muscolari, un rischio legato al sovraccarico di liquidi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dalle fontanelle alle borracce giganti: l’evoluzione dell’idratazione

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