Negli ultimi anni sono stati avviati progetti di bonifica di discariche abbandonate e di riqualificazione di aree degradate, con l’obiettivo di trasformarle in spazi pubblici accessibili e fruibili. Questi interventi prevedono la rimozione di rifiuti e la riqualificazione ambientale, portando alla creazione di parchi e aree verdi. L’operazione si svolge attraverso procedure di bonifica e interventi urbanistici, coinvolgendo enti pubblici e imprese private.

Tempo di lettura: 4 minuti Restituire alla collettività, aree segnate da una pesante eredità del passato, trasformandole in spazi rigenerati capaci di offrire nuove prospettive ambientali e occupazionali. È questa la sfida che l’Ente d’Ambito Salerno ed EcoAmbiente Salerno S.p.A. hanno presentato nell’ambito di Open Outdoor Experiences 2026, il Salone delle attività all’aria aperta giunto alla quarta edizione, che si è concluso oggi al NEXT di Capaccio Paestum. “Oltre le discariche: dalla gestione post-operativa alla valorizzazione” è stato il titolo del panel che ha visto, tra i protagonisti, anche una delegazione di studenti dell’Istituto...🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Dalle discariche ai parchi rigenerati: ambienti restituiti alla collettività e nuove opportunità

Mafie, sette beni confiscati al Sud saranno restituiti alla collettività: un progetto selezionato a ReggioSono stati scelti con il nuovo regolamento "a sportello" della Fondazione con il Sud e saranno sostenuti con 2 milioni e 650 mila euro.

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