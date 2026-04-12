Dalle capanne alla conquista dello spazio | il destino di Gagarin

Il 12 aprile 1961, un cosmonauta ha orbitato intorno alla Terra a bordo di un razzo R-7, segnando il primo volo spaziale umano. L’evento ha rappresentato un momento storico per l’esplorazione spaziale, aprendo una nuova fase per le missioni nello spazio. Da allora, le capacità di volo e le tecnologie sono evolute, portando a numerose missioni e avanzamenti nel settore aerospaziale.

Il 12 aprile 1961 l’umanità ha cambiato prospettiva guardando il mondo dall’alto, quando Yuri Gagarin ha compiuto il primo viaggio orbitale con un razzo R-7. Quell’istante, che oggi viene celebrato come la Giornata della Cosmonautica, rappresenta il punto di rottura tra una civiltà confinata al suolo e una specie capace di misurare l’infinito. La ricorrenza, nata ufficialmente l’anno successivo alla missione grazie all’impulso di Gherman Titov, non è solo una data tecnica ma un pilastro dell’identità russa. Per un intero popolo, che aveva affrontato la distruzione della Seconda Guerra Mondiale, quel successo scientifico è stato un potente strumento di riscatto sociale e nazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dalle capanne alla conquista dello spazio: il destino di Gagarin Accadde oggi: 12 aprile, Yuri Gagarin e la conquista dello spazioIl 12 aprile 1961 Yuri Gagarin diede il via alle missioni umane di esplorazione dello spazio. Frontier – L’umanità alla conquista dello spazioDopo avervi parlato de I nostri mondi perduti, torniamo a occuparci di un nuovo titolo della collana Cherry Bomb, pubblicata da Bao Publishing e...