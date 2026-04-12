Dalla truffa telefonica ai Bitcoin | scoperta lavatrice di denaro denunciata 60enne

I Carabinieri della stazione di San Pancrazio Parmense hanno concluso un’indagine che ha portato alla denuncia di una donna di 60 anni. L’indagine ha ricostruito un caso che coinvolge una truffa telefonica, legata a un falso operatore, e un successivo riciclaggio di denaro attraverso criptovalute, in particolare Bitcoin. La donna è ritenuta responsabile di aver gestito questa attività illecita.

Dalla truffa del falso operatore telefonico al riciclaggio attraverso criptovalute. È quanto hanno ricostruito i Carabinieri della stazione di San Pancrazio Parmense al termine di un’articolata indagine che ha portato alla denuncia di una 60enne italiana, ritenuta presunta responsabile di.🔗 Leggi su Parmatoday.it Si finge dipendente di banca e truffa 60enne: denunciataLa truffatrice ha prospettato al 60enne la possibilità di ottenere il finanziamento, senza necessità di busta paga o garanzie, ma ha richiesto un... “Pronto, la chiamo dalla Questura”: occhio alla nuova truffa telefonica“Negli ultimi giorni questa Questura ha ricevuto numerose chiamate da parte di cittadini che segnalavano di essere stati contattati da un numero...