Dalla Luna nella Storia

Dopo dieci giorni di attività, la missione Artemis II si è conclusa con un ultimo difficile passaggio attraverso le acque dell’oceano. La sonda ha completato le sue operazioni, segnando il termine di una fase di attività intensa e ricca di risultati. La conclusione arriva dopo un periodo di record e di esperienze straordinarie, che hanno coinvolto diverse tappe e operazioni nel corso della spedizione.

di Viviana Ponchia ROMA Dopo dieci giorni di record e meraviglie – e un ultimo atto faticoso fra le onde dell’oceano – la missione di Artemis II è compiuta. Finiscono dritti nella storia l’emozione di avere osservato il lato nascosto della Luna, l’orgoglio di avere raggiunto il punto più distante dalla Terra mai toccato da un essere umano, la commozione davanti a un’eclisse totale di Sole. I quattro astronauti stanno bene e ognuno si porta a casa un primato personale. Victor Glover è stato il primo uomo di colore a superare l’orbita terrestre e se in giro c’è qualcuno che obietta cosa c’entri la pelle obietta bene. Christina Kock è stata la prima donna a girare intorno al nostro satellite, in attesa forse di una collega di colore che faccia altrettanto.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Dalla Luna nella Storia “Stiamo cadendo verso la Luna”, Artemis II oltre ogni limite con gli astronauti “più lontani” dalla Terra nella storia dell’esplorazione spazialeÈ una giornata storica per l’esplorazione spaziale: la missione Artemis II si prepara a infrangere diversi record nell’orbita lunare. Artemis II nella storia, mai un equipaggio così lontano dalla Terra. Le immagini del viaggio verso il lato oscuro della Luna – Il videoDopo 56 anni, gli astronauti della missione Artemis II della Nasa hanno battuto il record della massima distanza dalla Terra mai raggiunto da un... Tsukuyomi: il dio della luna nella mitologia giapponese