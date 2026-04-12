Dalla Liguria al Monte Rosa | record incredibile in 11 ore

Un atleta francese ha stabilito un nuovo record collegando la costa ligure alla vetta del Monte Rosa, completando il percorso in poco più di undici ore. L’impresa, svolta senza soste prolungate, ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. L’atleta ha percorso un tragitto che attraversa diverse altitudini, dimostrando una notevole resistenza fisica e capacità di gestione del tempo.

L’atleta francese Verdenal ha segnato un nuovo primato sportivo collegando la costa ligure alla vetta del Monte Rosa in poco più di undici ore. La prestazione, avvenuta domenica 5 aprile, ha il trentacinquenne residente a Zermatt percorrere complessivamente 239 chilometri, alternando il ciclismo su strada allo sci alpinismo e ai ramponi, partendo da Genova per arrivare alla Capanna Margherita. Dall’asfalto al ghiacciaio: la cronaca di una sfida senza sosta. Il percorso iniziato nel cuore della notte ha la partenza dell’atleta alle ore 2.10. Nonostante le condizioni meteo fossero favorevoli, l’inizio della missione è stato caratterizzato da alcune complicazioni tecniche, nello specifico un malfunzionamento del dispositivo GPS e la necessità di gestire con precisione l’alimentazione durante lo sforzo fisico.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dalla Liguria al Monte Rosa: record incredibile in 11 ore Pronostico e quote Daniil Medvedev – Matteo Berrettini, Monte Carlo 08-04-2026 ore 11:00Daniil Medvedev e Matteo Berrettini apriranno il programma di mercoledì sul “Ranieri III” dunque alle 11 del mattino. Leggi anche: Consumatori: il gasolio supera i 2,1 euro al litro. Record a Bolzano, Calabria e Liguria