Dalla farmacia al fantasy | il debutto magico di Isabel Dardano

Una giovane di Sellia Marina ha pubblicato un romanzo fantasy, il suo debutto nel mondo della scrittura. Il libro sta ricevendo attenzione e si sta diffondendo rapidamente tra i lettori. L’autrice, nota per aver lavorato in ambito farmaceutico, ha deciso di esplorare un genere diverso, creando un universo narrativo originale. Il romanzo, uscito da poco, sta attirando interesse tra gli appassionati di letteratura fantastica.

Una giovane talentuosa di Sellia Marina ha dato vita a un universo narrativo che sta riscuotendo un successo immediato, portando il genere fantasy tra le pagine di un romanzo appena uscito. Isabel Dardano, una delle scrittrici più giovani del territorio, ha pubblicato con la casa editrice Scatole Parlanti il suo primo lavoro, intitolato Worthy of Love, un racconto ambientato tra le aspre bellezze delle isole Lofoten. Dalla farmacia di famiglia alla creazione di mondi fantastici. La quotidianità di Isabel Dardano è fatta di ritmi concreti e impegno professionale nella farmacia gestita dai suoi familiari. Nonostante l’impegno lavorativo, la passione per la letteratura si intreccia con interessi profondi come la fotografia, il trekking e la dedizione verso i suoi tre cani.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dalla farmacia al fantasy: il debutto magico di Isabel Dardano Leggi anche: Dalla farmacia tradizionale alla farmacia 2.0: tutto quello che devi sapere Il pifferaio magico, debutto regionale per un classico dedicato a ragazzi e famiglieUn intraprendente “Pifferaio Magico” sarà il protagonista dello spettacolo che domenica 1° marzo Molino Rosenkranz propone in prima regionale al...