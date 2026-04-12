Dalla camorra alla cultura | nasce l’hub multimediale Impastato-Siani

Questa mattina a Boscoreale è stato inaugurato il Centro Giornalistico e Culturale Impastato-Siani, un nuovo spazio multimediale situato in un edificio precedentemente confiscato alla camorra. L’hub si trova in una zona dove negli anni passati sono stati sequestrati beni appartenenti a organizzazioni criminali. La struttura ospiterà attività legate al giornalismo e alla cultura, con l’obiettivo di promuovere valori di legalità.

Questa mattina, a Boscoreale, è stato inaugurato il Centro Giornalistico e Culturale Impastato-Siani, un nuovo polo multimediale situato all'interno di un immobile precedentemente sottratto alla camorra. Lo spazio nasce come un progetto unico nel nazionale, integrando la biblioteca comunale con tecnologie moderne come una sala podcast e il set della webtv Volwer, oltre ad aree dedicate allo studio e alla lettura per i più piccoli. L'apertura del centro si inserisce in un percorso di due giorni d .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dalla camorra alla cultura: nasce l’hub multimediale Impastato-Siani Nasce ToroStoria: il nuovo hub multimediale dedicato alla leggenda granataL’ecosistema mediatico legato al Torino FC si espande con il debutto ufficiale di ToroStoria, nuova testata giornalistica interamente dedicata alla... Nasce il Centro Giornalistico e culturale Impastato-SianiTempo di lettura: 5 minuti Un laboratorio multimediale, un luogo dedicato al sapere e dove si sperimentano diverse forme di comunicazione.