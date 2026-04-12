Dalila, nata prematura, a soli 16 anni è stata nominata Alfiere della Repubblica. Attualmente svolge attività di volontariato nel reparto di terapia neonatale, dove accompagna i genitori dei piccoli ricoverati. La ragazza ricorda con entusiasmo il suo impegno nel donare speranza a chi attraversa momenti difficili con i propri figli. La presenza di giovani volontari rappresenta un sostegno importante per le famiglie nel percorso di cura.

Rimini, 12 aprile 2026 – Per i genitori che assistono i figli nel reparto di terapia intensiva neonatale dell’Infermi, è una luce, una speranza che un giorno il dolore diventerà forza. Lei si chiama Dalila Brocculi, fa la volontaria nell’associazione La Prima Coccola, che sostiene la Tin di Rimini, ed è stata nominata Alfiere della Repubblica. E’ stato il Quirinale a riconoscere in lei l’impegno e la delicatezza che porta ai genitori nelle corsie della terapia neonatale dell’ospedale riminese. https:www.ilrestodelcarlino.itemilia-romagnacronacachi-sono-alfieri-repubblica-2026-emilia-romagna-e52cbe81 Dalila: “Alfiere della Repubblica? Sono scoppiata di gioia”.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dalila, nata prematura, a 16 anni è nominata Alfiere della Repubblica. Oggi fa la volontaria in Terapia neonatale: “E’ bello donare speranza”

Nata prematura, oggi fa la volontaria per i neonati: una 16enne riminese nominata Alfiere della RepubblicaC'è anche una giovane riminese tra gli Alfieri della Repubblica nominati dal Presidente Sergio Mattarella.

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