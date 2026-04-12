Due professionisti, un avvocato di 65 anni e un commercialista di 63 anni, sono coinvolti in un procedimento penale per diffamazione. La vicenda nasce da un rapporto di lavoro iniziato nel 2008, che si è concluso con una denuncia. La disputa si è sviluppata oggi, 12 aprile 2026, davanti al tribunale, dove il legale deve rispondere delle accuse mosse dall’ex socio. La causa si basa su commenti diffamatori ritenuti dannosi per la reputazione del commercialista.

Un lungo legame professionale, iniziato nel 2008 tra due esperti di corso Stati Uniti, si è trasformato in un acceso procedimento penale per diffamazione che ha oggi, 12 aprile 2026, l’imputato avvocato di 65 anni confrontarsi con le accuse del suo ex socio, un commercialista di 63 anni. Lo scontro giudiziario nasce da un esposto presentato dal legale all’ordine dei professionisti contabili, un atto che secondo la parte civile ha causato danni profondi alla reputazione e alla salute stessa del professionista, il quale ha riferito in aula di aver sofferto persino di alopecia a causa dello stress subito. Dalle divergenze caratteriali al divorzio professionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dal lavoro al tribunale: ex soci in causa per una denuncia feroce

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