Dal Comune un sostegno di quasi 450mila euro a Fondazione Bentegodi

Il Comune di Verona ha approvato un contributo di circa 450mila euro destinato alla Fondazione Bentegodi per l’anno 2026. La delibera è stata approvata dalla giunta comunale e prevede lo stanziamento di 449.000 euro. Questa cifra rappresenta il sostegno economico annuale previsto dall’amministrazione per la fondazione. La decisione è stata approvata recentemente e riguarda il bilancio comunale del prossimo anno.