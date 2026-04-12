Dal Comune un sostegno di quasi 450mila euro a Fondazione Bentegodi
Il Comune di Verona ha approvato un contributo di circa 450mila euro destinato alla Fondazione Bentegodi per l’anno 2026. La delibera è stata approvata dalla giunta comunale e prevede lo stanziamento di 449.000 euro. Questa cifra rappresenta il sostegno economico annuale previsto dall’amministrazione per la fondazione. La decisione è stata approvata recentemente e riguarda il bilancio comunale del prossimo anno.
La giunta comunale di Verona ha approvato il contributo annuale destinato alla Fondazione Bentegodi per il 2026, stanziando 449.350 euro a sostegno del fondo di gestione. Una scelta che ribadisce la volontà di accompagnare da vicino il lavoro della fondazione, impegnata da anni nel promuovere.🔗 Leggi su Veronasera.it
Fondazione della Comunità bergamasca, oltre 1,5 milioni di euro a sostegno di iniziative territorialiI contributi economici sono suddivisi in azioni specifiche nell’ambito del sociale (710 mila euro), della cultura (500 mila euro) e dell’ambiente...
La Fondazione Cariverona lancia un bando da 4,5 milioni di euro a sostegno di programmi ambientaliGli interventi dovranno essere localizzati esclusivamente nelle province di Ancona, Verona, Vicenza, Belluno e Mantova.