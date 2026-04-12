Domenica pomeriggio al Nuovo Teatro Verdi di Montecatini si tiene la terza stagione di Esperienze DM, evento che vede protagonisti gli influencer Awed, Dadda e Dose. La manifestazione si svolge dalle 17 e rappresenta il passaggio di alcuni di loro dal mondo digitale al palco dal vivo. La serie ha già riscosso successo nelle passate edizioni, attirando un pubblico interessato alle esibizioni dal vivo di questi creator.

Non c’è due senza tre. Ecco la domenica pomeriggio con ’ Esperienze DM ’: domenica, dalle 17 al Nuovo Teatro Verdi di Montecatini, tornano gli amatissimi Awed, Dadda e Dose con la terza stagione di Esperienze DM. Dopo il travolgente successo delle prime due edizioni, il loro format, nato sul web come podcast e poi diventato un vero fenomeno live, prende vita in teatro con una formula coinvolgente e unica: leggere e commentare messaggi vocali e confessioni anonime inviate dal pubblico, spesso comiche, imbarazzanti o surreali. Il tutto in uno show che mescola comicità, improvvisazione e interazione diretta con gli spettatori. La forza di ’Esperienze DM’ sta nella spontaneità e nella complicità fra i tre protagonisti, amici nella vita e complici sul palco.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Da Youtube al palco, c’è Esperienze Dm

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