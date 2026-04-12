Da un' idea a una cooperativa | Coopstartup finanzia i nuovi progetti con 15mila euro a fondo perduto

Coopstartup Romagna ha avviato il suo programma di sostegno alle nuove imprese cooperative, offrendo finanziamenti a fondo perduto di 15.000 euro per ogni progetto selezionato. Fin dalla prima edizione, sono state avviate diverse iniziative, con il bando promosso da Legacoop Romagna e Coop Alleanza 3.

Nelle prime otto edizioni, Coopstartup Romagna — il bando per la nascita di imprese in forma cooperativa promosso da Legacoop Romagna, Coop Alleanza 3.0, Coopfond e Federcoop Romagna — ha investito oltre 300mila euro nei territori di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini. In totale sono stati presentati.🔗 Leggi su Riminitoday.it Sicilia: pesca, due milioni per progetti innovativi e turismo sostenibile. Incentivi a fondo perduto fino a 75mila euro.La Regione Siciliana punta a una profonda trasformazione del settore ittico, stanziando due milioni di euro per incentivare l'innovazione e lo... Idee che diventano impresa: torna Coopstartup Romagna con 75mila euro per i nuovi talentiNelle prime otto edizioni, Coopstartup Romagna — il bando per la nascita di imprese in forma cooperativa promosso da Legacoop Romagna, Coop Alleanza...