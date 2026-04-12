Da oggi stai con me Amici Caterina | la vita cambia per sempre

Caterina Lumina ha lasciato il programma di Amici 25 dopo settimane di competizione. La cantante ha affrontato diverse sfide, sfiorando più volte l’eliminazione nel corso del Serale. La sua avventura nel talent si è conclusa con emozioni contrastanti, segnando un cambio significativo nel percorso dell’artista. La sua partecipazione ha attirato l’attenzione del pubblico e dei giudici, lasciando un segno nel programma.

L’avventura di Caterina Lumina ad Amici 25 si è conclusa tra emozioni contrastanti, dopo settimane in cui la cantante aveva più volte sfiorato l’eliminazione nel corso del Serale. Il suo percorso, fatto di alti e bassi, ha comunque lasciato un segno nel pubblico, che ha imparato a conoscerla puntata dopo puntata, apprezzandone la sensibilità artistica e la crescita sul palco. >> Canzonissima, tra Fialdini e Izzo finisce malissimo: studio e pubblico sconcertati. È successo davanti a tutti Nonostante le difficoltà incontrate nelle ultime esibizioni, la giovane artista era riuscita a costruire una base solida di sostenitori, testimoniata anche dai numeri: oltre 852mila ascolti per il brano RoseRovi e circa 19,7mila follower su Instagram.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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