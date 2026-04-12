Da maggio scuola in DaD per crisi energetica? Maggi | Un disastro per le famiglie Questo Governo ha sempre fatto guerra alle chiusure

Da maggio si ipotizza la possibilità di prolungare la didattica a distanza nelle scuole a causa della crisi energetica. Il docente Andrea Maggi ha commentato la situazione in un video, definendo questa eventualità un disastro per le famiglie. Ha inoltre criticato le decisioni del governo, riferendo che finora avrebbe osteggiato le chiusure delle scuole. La discussione riguarda la possibilità di terminare l’anno scolastico con la Dad, in risposta alle difficoltà energetiche.