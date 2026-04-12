Da maggio scuola in DaD per crisi energetica? Maggi | Un disastro per le famiglie Questo Governo ha sempre fatto guerra alle chiusure
Da maggio si ipotizza la possibilità di prolungare la didattica a distanza nelle scuole a causa della crisi energetica. Il docente Andrea Maggi ha commentato la situazione in un video, definendo questa eventualità un disastro per le famiglie. Ha inoltre criticato le decisioni del governo, riferendo che finora avrebbe osteggiato le chiusure delle scuole. La discussione riguarda la possibilità di terminare l’anno scolastico con la Dad, in risposta alle difficoltà energetiche.
“ In molti mi avete chiesto cosa penso dell’ipotesi che l’anno scolastico possa finire in Dad ”. Parte da qui la riflessione del docente Andrea Maggi, che in un reel affronta il tema del possibile ritorno alla didattica a distanza. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Andrea Maggi sulla Dad a scuola da maggio: «Due semplici ragioni per cui sarebbe un disastro»Molti hanno chiesto ad Andrea Maggi cosa pensi dell'ipotesi che l’anno scolastico possa finire in dad, Didattica a distanza.
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