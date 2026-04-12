Nel ottobre del 2016, una violazione di grandi proporzioni ha coinvolto la rete di una società che gestisce diversi siti online dedicati all'incontro tra utenti. Oltre 360 milioni di profili sono stati esposti, coinvolgendo non solo uno dei principali servizi di incontri, ma anche l'intero insieme di piattaforme collegate. La falla ha portato alla scoperta di dati sensibili di un vasto numero di utenti.

Nel mese di ottobre del 2016, la rete FriendFinder Networks è stata travolta da una violazione massiccia che ha esposto i dati di oltre 360 milioni di utenti, compromettendo non solo AdultFriendFinder ma l’intero ecosistema del network. L’attacco ha messo a nudo vulnerabilità tecniche gravissime, come l’utilizzo di una crittografia SHA-1 ormai obsoleta da un decennio e la gestione delle password in chiaro, privando milioni di persone della riservatezza su informazioni sensibili quali indirizzi email, nomi utente, orientamento sessuale e lingua parlata. Dalla vulnerabilità strutturale alla protezione tramite salted hashing. Il disastro.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cybersecurity: come il salted hashing ha blindato i dati rubati

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