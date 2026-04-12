Cusano carenza idrica nelle contrade Pianello e Grottole | l’opposizione sollecita interventi urgenti

A Cusano, le contrade Pianello e Grottole continuano ad affrontare problemi di carenza idrica. Il gruppo consiliare di opposizione “Nuova Cusano” ha inviato una comunicazione ufficiale al sindaco, chiedendo interventi immediati e una soluzione a lungo termine per garantire l’erogazione dell’acqua nelle zone interessate. La richiesta riflette i disagi ancora presenti tra i cittadini delle contrade coinvolte.

Il gruppo consiliare di opposizione “Nuova Cusano” ha trasmesso in data odierna una comunicazione formale al sindaco, dott. Pietro Crocco, in merito al perdurante disservizio idrico che interessa alcune zone del territorio comunale. L’iniziativa nasce dalla necessità di dare voce ai residenti di contrada Pianello e contrada Grottole, che da tempo segnalano forti disagi legati all’erogazione dell’acqua potabile.“A contrada Pianello la situazione si è ulteriormente aggravata,” spiegano il capogruppo Marino Di Muzio e i consiglieri Antonella Crocco, Marianna Cassella e Pasquale Maturo. “Mentre diverse famiglie convivono da mesi con un’erogazione ridotta, ci risulta che almeno un nucleo familiare sia totalmente privo di acqua potabile da oltre dieci giorni.🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Cusano, carenza idrica nelle contrade Pianello e Grottole: l’opposizione sollecita interventi urgenti Cusano, l’opposizione sollecita intervento sul piazzale del campo polivalenteI consiglieri comunali di opposizione del gruppo Nuova Cusano – il capogruppo Marino Di Muzio, Antonella Crocco, Marianna Cassella e Pasquale Maturo... Cusano, l’opposizione: “Carenza servizi bancarie e disagio Ufficio Postale”I consiglieri comunali di opposizione del gruppo Nuova Cusano – il capogruppo Marino Di Muzio, Antonella Crocco, Marianna Cassella e Pasquale Maturo...